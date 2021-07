Buurtbewoners verzetten zich tegen hondenlosloopbos

In Kampenhout is het verboden om een hond zonder leiband los te laten lopen in het openbaar. “Vooral voor baasjes met een kleine tuin of die in een appartement wonen, is het moeilijk om hun hond vrij te laten rondlopen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Gwenny De Vroe. “Daarom wilden we werk maken van een hondenlosloopbos in de buurt van de sporthal, maar dat dossier staat nu on hold.” Verschillende buren tekenden beroep aan tegen de omgevingsvergunning. Ze vrezen voor geluidsoverlast door blaffende honden. Ze vinden ook dat de milieueffecten onvoldoende onderzocht zijn.