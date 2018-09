Buurtfestival Vilvoorde afgelast door slecht weer

In Vilvoorde wordt Broek Tropical, een buurtfestival in het Zennelab, afgelast wegens de grote kans op storm en rukwinden. Ook op andere plaatsen dreigt het slechte weer vandaag roet in het eten te gooien.

Broek Tropical is een buurtfestival dat normaal zou doorgaan in Zennelab aan de Harensesteenweg, in de wijk Broek. Er was een goed gevuld programma voorzien met muziek, free podium, een markt en sportieve evenementen voor jong en oud.

Verschillende vijwilligers stonden al paraat om een woordje uitleg te geven over het fietslabo, de Nederlandse les, Zumba, de Spelotheek, Freerunning en nog veel meer. Maar tot spijt van die vrijwilligers en al wie vandaag een bezoekje had gepland, wordt Broek Tropical afgelast. Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde neemt die beslissing omdat er een te grote kans is op storm en rukwinden.