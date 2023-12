Op de bussen van De Lijn die rijden tussen Kampenhout en Keerbergen komen camera’s. Die beslissing werd genomen tijdens het overleg tussen de gemeente Kampenhout, de politie en De Lijn. Aanleiding is het incident van vorige week.

Vorige week kwam een 16-jarig meisje uit Kampenhout vast te zitten tussen de deur bij het opstappen op een bus van De Lijn naar haar school in Keerbergen. Ze hing maar liefst 4 kilometer lang aan de buitenkant van de bus zonder dat de chauffeur doorhad wat er gaande was. De ouders van het meisje dienden een klacht in.

Op alle bussen van De Lijn, ook bij onderaannemers, komen nu camera's en sensoren. Vanaf januari zet De Lijn ook stewards in op de buslijn om de veiligheid te verbeteren. Extra bussen komen er voorlopig niet.