Camera’s moeten overlast tegengaan aan Gemeenveldsite Alsemberg

Aan de Gemeenveldsite in Alsemberg hingen al camera’s, maar die brachten niet het volledige domein in beeld. “Op bepaalde momenten is het hier erg rustig en door een gebrek aan omwonenden is er geen sociale controle”, zegt burgemeester Hugo Vandaele aan Het Nieuwsblad. “Met de nieuwe camera’s willen we allerlei vormen van overlast voorkomen en het veiligheidsgevoel verhogen.”

Op de Gemeenveldsite zijn cultuurcentrum De Meent, evenementenhal DOC, bezoekerscentrum De Lambiek, de bibliotheek, gemeenteschool De Springveer en cultuurbar Alzenbar gevestigd. Negentien camera’s brengen zo goed als de volledige site in beeld. De kwaliteit van de beelden is verbeterd en de politie kan de opnames tot 31 dagen terug raadplegen.