Cannabisplantage in Rode blijkt miljoenenbusiness: parket vordert 36 maanden cel tegen verzorger drugsplantjes

Een dertiger moest gisteren voor de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen voor zijn betrokkenheid bij een cannabisplantage in een pand aan de Hallesteenweg in Sint-Genesius-Rode. Begin vorig jaar verwittigde netbeheerder Fluvius de politie na een enorme overbelasting op een elektriciteitskabel ter hoogte van het leegstaande handelspand. De agenten troffen in het gebouw een drugsplantage aan. Eén man werd opgepakt. De Albanese dertiger was in het bezit van een sleutel van het pand. De man gaf toe dat hij sinds 2017 de plantjes verzorgde en daarvoor 1.500 euro in cash per maand kreeg.

“Op drie jaar tijd werd er minstens negen keer geoogst. Dat zou telkens meer dan 60 kilogram aan cannabis hebben opgeleverd. Als die drugs aan 5.00 euro per kilogram verkocht werden, leverde dat in het totaal ruim 2,7 miljoen euro op”, berekent de parketmagistraat. “De beklaagde verzorgde de plantjes en staat onderaan de ladder van de organisatie. Ik vorder een gevangenisstraf van 36 maanden en de verbeurdverklaring van de geldsom die hij verdiende voor de uitbating.”

De huurder van het pand werd nog niet geïdentificeerd. “Het is jammer dat mijn cliënt vandaag als enige terechtstaat”, betreurt de advocaat van de beklaagde. “Hij betwist de feiten niet, maar beschikt wel over een blanco strafregister. Ondertussen bouwt hij een nieuw leven op in zijn thuisland met zijn gezin. Daarom pleit ik voor een straf met uitstel.” Op 26 oktober valt het vonnis.