Cannabisplantage Ternat wellicht werk van drugsbende

De lokale politie heeft meer uitleg gegeven over de cannabisplantage die gisteren werd ontmanteld aan de Assesteenweg in Ternat. Daarbij werden 1176 cannabisplanten in beslag genomen. Er is voorlopig niemand opgepakt. De politie vermoedt dat de plantage het werk is van een drugsbende.