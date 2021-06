Capaciteitstekort bij Zellikse scholen: ‘Geen plaats voor helft van de inwoners’

Enkele directieleden, een leerkracht, een leerling en schepen van onderwijs Joris Van den Cruijce zijn deze middag van de basisscholen in Zellik naar het kabinet van Ben Weyts in Brussel gefietst. Ze willen het capaciteitstekort op de scholen in de deelgemeente van Asse aanklagen bij de minister van Onderwijs. “Voor amper de helft van de kinderen is er plaats in een school in Zellik”, klinkt het.

Een delegatie van de drie basisscholen uit Zellik trok deze middag met de fiets richting het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze overhandigen tekeningen, brieven en een filmpje met een duidelijke boodschap aan de minister. Het jonge meisje Ivana zingt in de video over het plaatsgebrek in de Zellikse scholen op de tonen van Ruimtevaarder van Kommil Foo.

In Asse meldden dit jaar 605 kinderen zich aan voor het basisonderwijs, maar voor 59 van die kinderen is er geen plaats. Schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce vergezelde de groep. “Vooral in Zellik is de situatie dramatisch. Voor de helft van de kinderen is er geen plaats in een school in hun dorp”, aldus Van den Cruijce. “De vrije inschrijvingen moeten nog starten, dus er zullen nog extra kinderen op de wachtlijst belanden.”

De scholen in Zellik willen wel uitbreiden, maar krijgen de middelen niet van Vlaanderen. “Onze gemeente is van mening dat de Vlaamse Rand onderbedeeld is”, verduidelijkt Van den Cruijce. “De capaciteitsmiddelen moeten aangepast worden aan de bevolkingscijfers en de bevolkingssamenstelling.”