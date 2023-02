Carnaval in Vilvoorde lokt massa volk

De carnavalsstoet in Vilvoorde lokte gisteravond een massa volk. Een dertigtal praalwagens trokken doorheen het stadscentrum. “Vette Dinsdag is uitgegroeid tot meer dan alleen een traditie, het is een moment waarop jong en oud samenkomen om te genieten en te vieren”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati.

Klokslag 19u33 vertrok de carnavalsstoet voor een tocht door het centrum. Het parcours was grondig gewijzigd door de vele wegenwerken in de Zennestad. Langsheen het parcours waren heel wat kijklustigen, die voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie konden genieten van het spektakel. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het ons duidelijk geworden hoezeer we dit soort feestelijke evenementen missen”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati. “De carnavalsstoet is een wezenlijk onderdeel van onze culturele traditie en het ligt ons nauw aan het hart.”

Carnavalsgroepen uit heel Vlaanderen namen deel aan de stoet. “Vette Dinsdag is uitgegroeid tot meer dan alleen een traditie, het is een moment waarop jong en oud samenkomen om te genieten en te vieren. Het is een bewijs van de kracht van de gemeenschap en de veerkracht van onze samenleving." aldus El Boudaati.