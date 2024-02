43.850 euro. Zoveel geld is er gisterenavond opgehaald voor het goede doel. In het Krekelhof in Gooik vond de zesde editie van Topchefs voor LEIF plaats. Dat is een benefietavond waarop geld ingezameld wordt voor LEIF, een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig...