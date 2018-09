In de Sint-Jozefskerk in Sint-Katherina-Lombeek lopen aanstaande zaterdag modellen tussen de kerkstoelen. De aanpalende kledingwinkel mag het bijzondere decor gebruiken voor een modeshow. Pastoor Sven Bomans legt echter wel enkele voorwaarden op.

Catwalk in de kerk

Geen badmode, geen lingerie, niets aanstootgevends. Maar voor het overige mag kledingwinkel La Silhouette, die vlak naast de kerk ligt, zich zaterdag uitleven met een creatief ingeklede modeshow. In een uitzonderlijke setting, dus. Repeteren kan nog niet, omdat zaterdag in de kerk nog een uitvaartplechtigheid plaatsvindt. RINGtv liep vandaag al eens langs in het mooie gebedshuis en sprak er met initiatiefneemster Leentje Coubergs.