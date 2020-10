“De plannen om 148 Canadese populieren aan de Felix Roggemanskaai in Halle te kappen, is in het belang van de veiligheid van de jaagpadgebruikers”, reageert De Vlaamse Waterweg op de onrust die ontstaan is in de Zennestad over de bomenkap. Het agentschap voorziet een volwaardige heraanplanting.