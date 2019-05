CD&V eist stopzetting van Uplace, verbazing bij lokale afdeling

Lijsttrekkers Koen Geens en Peter Van Rompuy lieten er zaterdag bij de voorstelling van de speerpunten in hun verkiezingsprogramma op vlak van economie in de regio geen twijfel over bestaan. "Uplace vormt een belangrijke hypotheek op de mobiliteit binnen de regio en is ook een gevaarlijke bedreiging voor middenstand in de steden en gemeenten van onze regio", aldus Geens en Van Rompuy, die er meer algemeen pleiten voor de versterking van kernwinkelgebieden en tegen mega-shoppingcentra. Sinds de Raad van State vorig jaar de vergunningen vernietigde van Uplace voeren de promotoren van het shoppingcentrum gesprekken met de gemeente Machelen om een Uplace-light te realiseren. Het is onduidelijk of deze gesprekken al iets hebben opgeleverd. Maar de uitspraken van Geens en Van Rompuy zijn wel opmerkelijk. De lokale CD&V van Machelen, die deel uitmaakt van de meerderheid en de burgemeester levert, ziet het namelijk wat anders. "De uitspraak verbaast me inderdaad wel wat", zegt burgemeester Marc Grootjans van CD&V. "Momenteel lopen de gesprekken nog en is ons standpunt nog altijd dat we op zoek moeten gaan naar zo breed mogelijk gedragen project gaan dat goed is voor de brede regio. Ook lokaal vinden wij aspecten als mobiliteit daarbij heel belangrijk. Maar a priori alles afschieten lijkt ons geen goed idee."