CD&V Herne blijft achter cafébaas staan die coronamaatregelen overtrad

Vorig weekend viel de politie na een tip binnen in café De Zoete Inval in Herfelingen, deelgemeente van Herne. Er bleken 11 mensen aanwezig. De politie stelde corona-pv's op en de cafébezoekers riskeren een boete van 250 euro. Voor uitbater Patrick De Vos, gemeenteraadslid en oud-schepen voor CD&V, ligt de rekening een heel stuk hoger, zijn dossier is nu handen van het parket. “Toen het bericht binnen sijpelde dat ons gemeenteraadslid Patrick De Vos betrokken is bij een zware overtreding op de coronamaatregelen was ook onze plaatselijke CD&V-afdeling met stomheid geslagen", reageert voorzitster van CD&V Herne Saskia Vos. Gezien de ernst van de situatie waarin we ons in deze periode bevinden, vinden we – als burger maar ook als politici – dat dit voor ons niet door de beugel kan. Wat hij deed, was fout en geenszins voor herhaling vatbaar. Maar tegelijk erkennen we dat niemand zonder fout is en dat we dus geen bruggen onherroepelijk dienen op te blazen. We hopen van harte dat een gebeurtenis als deze - hoe jammer ook- moge inspireren om met z’n allen blijvend de nodige burgerzin aan de dag te leggen om mekaar als medemens te wijzen op wat van ons allemaal en individueel verwacht wordt in de strijd tegen deze onzichtbare vijand.”