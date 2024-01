cd&v Hoeilaart slaat nieuwe weg in met 'Heel Hoeilaart'

In Hoeilaart trekt de nieuwe politieke beweging Heel Hoeilaart naar de gemeenteraadsverkiezingen. “cd&v Hoeilaart besloot vorig jaar om het over een andere boeg te gooien met een nieuwe ploeg,” verduidelijkt voorzitter van cd&v Hoeilaart. “Het is belangrijk om te weten dat Heel Hoeilaart verder gaat met een nieuwe visie over de toekomst van de gemeente.”