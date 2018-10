CD&V Vilvoorde: "Er zijn diepe wonden geslagen, net dan moet je met elkaar praten"

De CD&V van Vilvoorde roept de andere Vilvoordse partijen op om de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Vilvoorde zo snel mogelijk terug op te starten. ""Er zijn diepmenselijke wonden geslagen, maar net dan moet je meer met elkaar praten," zegt fractieleider Peter Van Kemseke.

De coalitie tussen sp.a-Groen, Open Vld en CD&V staat op losse schroeven nadat Open Vld de stekker tijdelijk uit het bestuursakkoord trok. Aanleiding was het feit dat burgemeester Hans Bonte geen schepenmandaat wou geven aan kartelpartner Groen omdat de verkozen leden van Groen hiervoor te onervaren waren.

Groen besloot daarop voor de oppositie. Samen met Open Vld en N-VA schortte het de onderhandelingen over een nieuwe meerderheid op tot 11 november. Geen goede zaak, vindt de CD&V. "Het is na het triestige schouwspel tijd voor redelijkheid. Ik voel plaatsvervangende schaamte als ik zie hoe er met de stem van de Vilvoordse kiezer wordt omgegaan," zegt Peter Van Kemseke.

De CD&V voert meteen de druk op. "Als iemand nog drie weken nodig heeft om een alternatieve coalitie op de been te brengen, dat die dan duidelijk zegt, maar het zal zonder mij zijn. Als dat niet de bedoeling is, laten we dan nu uit de loopgraven kruipen en direct aan de slag gaan. Er ligt een tekst op tafel die gedragen wordt door vier partijen en een antwoord geeft op alle uitdagingen voor onze stad," besluit Van Kemseke.