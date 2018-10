Liedekerke krijgt volgend jaar sowieso een nieuwe burgemeester, gezien Luc Wynant geen kandidaat meer is. CD&V schuift Steven Van Linthout naar voren. De grootste uitdager is N-VA-lijsttrekker Berdien Van den Abeele.

In 2012 kwam de N-VA al aardig dicht in de buurt van CD&V. De christen-democraten kozen voor een coalitie met sp.a en dus belandden de Vlaams-nationalisten in de oppositie. Sp.a koos voor Dirk Lodewijk als lijsttrekker, N-VA voor Berdien Van den Abeele, CD&V voor Steven Van Linthout. Het is straks in de eerste plaats uitkijken naar de verhouding tussen die drie.

Een verslag van de stembusgang in Liedekerke zie je straks vanaf 15u op RINGtv.