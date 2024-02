Celstraf met uitstel voor zestiger die opzettelijk inrijdt op ex-vrouw

Een zestiger uit Buggenhout is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Hij reed vijf jaar geleden met zijn wagen in op de vrouw, die op dat moment haar ronde aan het doen was als postbode. De man beweerde dat hij enkel zichzelf van het leven wilde beroven, maar die uitleg gelooft de rechtbank niet.

Het koppel had in maart 2018 een einde gemaakt aan hun relatie, die zo’n zestien jaar had geduurd. De toen 64-jarige man kon daar maar moeilijk mee om en wilde een einde maken aan zijn leven en ook zijn voormalige echtgenote mee de dood in sleuren. In de zomer van 2018 reed de man de Maldersesteenweg in Londerzeel op, waar de vrouw op dat moment aan het werk was als pakjesbezorger bij bpost. De vrouw zag de zestiger echter aankomen en week uit, maar kon een botsing niet meer ontwijken. Zowel zij als haar ex-echtgenoot overleefden het ongeval en kwamen er vanaf met lichte verwondingen.

Dat de beklaagde zichzelf van het leven wilde beroven, staat onnoemelijk vast. De man had alles tot in de puntjes voorbereid en meerdere afscheidsbrieven achtergelaten. Tijdens de pleidooien ontkende hij ten stelligste dat hij het slachtoffer wilde doden. “Ik wilde voor haar ogen uit het leven stappen en haar opzadelen met een schuldgevoel”, verklaarde hij. De rechtbank hecht echter weinig geloof aan die versie van de feiten. Volgens de rechtbank staat het vast dat de man niet enkel zichzelf, maar ook zijn voormalige echtgenote van het leven wilde beroven.

“De feiten zijn wel degelijk met voorbedachtheid gepleegd”, aldus de rechter, die rekening hield met de overschrijding van de redelijke termijn en de beklaagde veroordeelde tot een celstraf van 3 jaar met uitstel. De man moet dus niet naar de cel, maar moet het slachtoffer wel een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen. Bpost krijgt 9.400 euro voor de schade die werd aangebracht bij de aanrijding.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan bellen naar het gratis nummer 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be.