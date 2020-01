Celstraffen tot vijf jaar voor fietsdieven

Acht leden van een Roemeens-Moldavische bende zijn veroordeeld tot celstraffen van maximaal vijf jaar voor een vijftiental inbraken in fietsenwinkels over het hele land. De feiten dateren van 2017. Het was de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde die de bende op het spoor kwam.

In het voorjaar van 2017 kreeg een fietsenwinkel in Kampenhout dieven over de vloer. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon die inbraak linken aan gelijkaardige feiten in Beringen, Diest, Geraardsbergen, Florennes, Wetteren, Eghezee, Beernem, Lebbeke en Borgworm. Op sommige plekken drongen de daders via het dak naar binnen. Ze hadden het vooral gemunt op dure koersfietsen en mountainbikes.

De gestolen fietsen werden vervoerd naar Roemenië, waar ze in een fietsenwinkel werden verkocht. In april 2018 kon de federale gerechtelijke politie de Roemeense uitbater arrestren in zijn thuisland. Daar werd ook een groot deel van de buit, die een half miljoen euro bedroeg, gerecupereerd. In totaal werden 56 koersfietsen in beslag genomen.

Uiteindelijk moesten acht verdachten verschijnen voor de rechtbank, waaronder de leider van de criminele organisatie. De Moldaviër werd veroordeeld tot 5 jaar cel. De overige zeven beklaagden kregen gevangenissenstraffen tussen 12 en 50 maanden.