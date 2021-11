Celstraffen tot zeven jaar voor oplichting verkopers tweedehandswagens

Tijdens een grootschalige politieactie in mei 2019 vielen speurders verschillende kampen van woonwagenbewoners binnen in België en Frankrijk. In onze regio werden huiszoekingen uitgevoerd in Asse, Meise, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde. Deze week moesten in het totaal 79 verdachten zich verantwoorden voor oplichting bij de aankoop van tweedehandswagens. Uit onderzoek blijkt dat de bende honderden mensen, die hun wagen verkochten, heeft opgelicht. De zogenaamde kopers betaalden de voertuigen via een app op hun smartphone of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Het geld werd nooit gestort op de bankrekening van de verkopers. De daders hebben enkele miljoenen euro buit gemaakt.

Volgens de verdediging pleegden de beklaagden de feiten los van elkaar en is er geen sprake van één grote criminele organisatie. De rechtbank had een andere mening. Zes kopstukken werden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van zes en zeven jaar. De meeste beklaagden kregen een celstraf tussen drie en vijf jaar opgelegd, vaak (gedeeltelijk) met uitstel. Enkele verdachten werden vrijgesproken, moeten een werkstraf uitvoeren of kregen een gevangenisstraf van twee jaar of minder. Alle veroordeelden moeten ook een geldboete betalen, die voor de meesten varieert tussen 12.000 en 40.000 euro. De rechtbank verklaarde meer dan 4,2 miljoen euro verbeurd. “Deze mensen zijn twee keer gestraft. Hun woonwagens, waar hun gezinnen leefden, werden in beslag genomen en nu krijgen ze zware straffen voor feiten van autozwendel”, reageerde de advocaat van enkele verdachten na afloop.