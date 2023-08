Centrum Merchtem twaalf dagen afgesloten voor verkeer door kermis

In Merchtem staat de jaarlijkse kermis voor de deur, al is er meer dan een kermis alleen. Twaalf dagen lang zijn er tal van activiteiten met eet- en drinkstandjes, concerten, een toogzitkampioenschap, wandelingen en kinderanimatie. Het centrum van de gemeente wordt daarvoor volledig afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is het dodelijk ongeval dat twee jaar geleden plaatsvond tijdens de kermis. Een meisje van 3 werd toen dodelijk aangereden. De gemeente roept dan ook op om de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten staan of gebruik te maken van de randparkings.

De kermis in Merchtem is jaarlijks een feestelijk gebeuren dat een grote volkstoeloop teweeg brengt. Dit jaar beginnen de feestelijkheden op vrijdag 18 augustus, maar het centrum van de gemeente wordt al vanaf woensdag 16 augustus afgesloten. Door de werken in de Stationsstraat en de Spiegellaan zal er dit jaar meer hinder zijn en heeft de gemeente extra aandacht voor de mobiliteit. Schepen van Kermis Julie Asselman (LVB, Open VLD) roept bezoekers op om zoveel mogelijk met de fiets te komen of te parkeren op de randparkings. “Twaalf dagen lang sluiten we het centrum van onze gemeente volledig af voor het verkeer,” klinkt het.

Het hoogtepunt van de kermis is de Jaarmarkt op 22 augustus die meer dan 10.000 bezoekers lokt.

Het volledige programma van de kermis in Merchtem én een overzicht van de verkeersmaatregelen vind je hier.