Centrum voor Volwassenenonderwijs breidt opleidingsaanbod in Vlaamse Rand uit na fusie

Het GLTT-CVO heeft campussen in Sint-Genesius-Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Lennik en Herne. Op vraag van de Vlaams overheid is het Centrum voor Volwassenenonderwijs uit het Pajottenland en de Zennevallei samengevoegd met het Mechelse Crescendo CVO. “Het opleidingsaanbod in de Vlaamse Rand kan daardoor niet alleen blijven bestaan, maar wordt ook uitgebreid”, licht Joke Van Den Berghe, communicatiemedewerker van Crescendo CVO, de fusie toe. “We kunnen nu meer dan 70 opleidingen aanbieden.”

Als gevolg van de coronapandemie is het aantal inschrijvingen gedaald in vergelijking met de voorbije jaren. “De gezondheid van onze cursisten, lesgevers en medewerkers is onze prioriteit”, benadrukt Van Den Berghe. “We zijn gestart in code geel. Dat wil zeggen dat er les gegeven kan worden op de campus, maar de scenario’s voor code oranje liggen klaar.”