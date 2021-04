CH13 vliegt naar laatste rustplaats in Bevekom

De CH13, een van de oudste exemplaren uit de militaire C-130-vloot, maakt vandaag zijn laatste vlucht. Het toestel verlaat zijn thuisbasis in Melsbroek en vliegt naar de Waalse gemeente Bevekom. Daar krijgt het vliegtuig een plaats in een nieuw luchtvaartmuseum.

Het Belgische leger vervangt na vijftig jaar de C-130’s door vliegtuigen van het type A400M. De CH13, een van de toestellen uit de C-130-vloot, zal als enige tentoongesteld worden in ons land. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) wees een nieuw luchtvaartmuseum in de Waalse gemeente Bevekom aan als de laatste rustplaats voor het transportvliegtuig.

In Steenokkerzeel werden verschillende pogingen ondernomen om de verhuis te vermijden. Vzw Dakota lanceerde bijvoorbeeld een petitie. De gemeente kreeg steun van het CHOD, de top van het Belgische leger. Burgemeester Kurt Ryon diende samen met partijgenoot en Kamerlid Theo Francken (N-VA) een voorstel in om de C-130 te laten erkennen als cultureel erfstuk van Vlaanderen. Ook Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) kaartte het dossier meermaals aan. Maar minister Dedonder kwam niet terug op haar beslissing. De CH13 krijgt daardoor geen definitieve plaats in het Kwartier Groenveld in Melsbroek.