Chantal Lauwers wordt nieuwe schepen in Grimbergen

De 53-jarige Chantal Lauwers zal vanaf 1 januari de nieuwe schepen van Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie en Landbouw worden in Grimbergen. De politica van Vernieuwing neemt de fakkel over van haar partijgenoot Yves Verberck, die opnieuw fractievoorzitter wordt.

In februari 2020 zette Eric Nagels om familiale redenen een stap opzij als schepen van Leefmilieu, Afvalbeleid, Lokale Economie en Landbouw. Zijn partij Vernieuwing koos voor fractievoorzitter Yves Verberck om het mandaat over te nemen tot eind 2021. Daarna zou de sjerp naar Martine De Coppel gaan. Maar zij kwam enkele maanden later in opspraak door een racistische uitspraak tijdens de gemeenteraad en stapte zelf tijdelijk uit de politiek.

Yves Verberck was geen kandidaat om zijn mandaat te verlengen. Vernieuwing stelt Chantal Lauwers voor als nieuwe schepen voor de komende drie jaar. In 2019 werd zij voorzitter van Vernieuwing. Sinds vorig jaar is de 53-jarige politica voorzitter van de Grimbergse gemeenteraad. Die taak wordt vanaf 1 januari overgenomen door haar partijgenoot Peter Plessers. Verberck wordt opnieuw fractievoorzitter van Vernieuwing.