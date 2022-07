Chauffeur De Lijn krijgt tijdens rit in Itterbeek vuistslag in het gezicht

Een buschauffeur van De Lijn is vandaag in Itterbeek het slachtoffer geworden van zware agressie. De man kreeg van een passagier tijdens een rit een vuistslag vol in zijn aangezicht.

Een buschauffeur van De Lijn heeft vanmiddag in de Dilbeekse deelgemeente Itterbeek van een passagier een vuistslag in het gezicht gekregen en dat terwijl hij aan het rijden was. Wat bij de passagier de stoppen deed doorslaan, is niet bekend. De chauffeur bloedde hevig maar kon de bus nog op tijd tot stilstand brengen. Op basis van de camerabeelden is een 18-jarige jongeman als verdachte geïdentificeerd. Na het zware incident kwam het tot een staking in de stelplaats van Ninove. De chauffeurs van De Lijn kregen daarop de belofte dat er extra veiligheidsmaatregelen komen en gingen opnieuw aan het werk.