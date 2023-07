Chauffeurs stelplaats Overijse weer aan het werk

De buschauffeurs van de stelplaats van De Lijn in Overijse zijn vanochtend opnieuw aan de slag gegaan. Gisteravond legden ze het werk neer na een geval van agressie op twee collega’s in Elsene.

Vrijdagavond werden twee chauffeurs van De Lijn aangevallen door een passagier. Het incident deed zich voor aan de eindhalte in de Brusselse gemeente Elsene. “Een passagier deelde plots een vuistslag uit aan de chauffeur van de bus”, vertelt Wim Van Caekenberghe van de ACOD-vakbond. “Hij raakte daarbij gewond aan z’n wenkbrauw. Een collega die hem te hulp schoot, werd door de jongeman in z’n hand gebeten. De dader vluchtte nadien weg.” Na het incident legden de chauffeurs van de stelplaats in Overijse het werk neer. De vakbonden eisen nog altijd afgesloten bestuurdersposten en extra controleurs. De Lijn belooft dat die er zullen komen. Zaterdagochtend gingen de chauffeurs opnieuw aan het werk.