Chique Dinges in vijftien Kringwinkels Vlaams-Brabant

De vijftien Kringwinkels van Vlaams Brabant lanceren het label Chique Dinges. Daarmee maken ze een onderscheid tussen standaardkledij en merkkledij en kunnen ze de prijs voor gewone kledij verlagen. “Op die manier zetten we in op armoedebestrijding,” klinkt het bij De Kringwinkel.

“Als Kringwinkels zijn we altijd op zoek naar manieren om lokaal hergebruik te optimaliseren en om ons winkelaanbod nog beter af te stemmen op de markt,” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel ViTeS.

Voor Chique Dinges wordt binnen de kledingstroom een bijkomende sortering gedaan op high quality kleding. “We passen het sorteerproces aan en leiden onze medewerkers op in het herkennen van merkkledij. Zo maken we een onderscheid tussen een standaard- en een topaanbod. Behalve een verlaging van de prijzen voor standaardkledij, zou dit ook een nieuw publiek moeten opleveren dat totnogtoe zijn weg niet vond naar de Kringwinkel.

In eerste instantie wordt het Chique Dinges idee toegepast op kleding, maar de bedoeling is om het op termijn ook in onze andere productgroepen, zoals huisraad en brocante te introduceren. Het Chique Dinges label komt er in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.