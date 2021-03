Chiro Pamel werkt mee aan project rond diversiteit

De jongenschiro Amigo’s uit Pamel, bij Roosdaal, is één van de jeugdbewegingen die deelneemt aan het project ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’. Met dat project willen ministers Somers en Dalle meer diversiteit brengen in het jeugdwerk.

Chiro Amigo’s uit Pamel kreeg dit weekend bezoek van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. De ministers kwamen het project ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ voorstellen. “Via voorbeeldfiguren willen we een brug slaan tussen het klassieke jeugdwerk en groepen die moeilijker de weg vinden naar jeugdbewegingen”, vertelt minister Dalle. “Jeugdbewegingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitdagingen van een samenleving die steeds diverser wordt”, vult minister Somers aan. “Jongeren leren er al spelend met elkaar omgaan en waarden delen.”

Navigate You(th) is een project dat anderstalige kinderen en jongeren wil begeleiden naar het vrijetijdsaanbod. “Een belangrijke drempel voor nieuwkomers is een gebrek aan informatie”, legt projectmedewerker Ayham Saloum uit. “We werken met twee ambassadeurs”, gaat Andreas De Kerpel verder. “Eén iemand kent het jeugdwerk zeer goed, de andere is ervaringsdeskundige in migratie. Samen zoeken we met de kinderen en jongeren naar een geschikte hobby.”