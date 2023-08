Chocolatier Valentino: “Prijzen van suiker en cacao zijn een nachtmerrie”

Wordt chocolade in de toekomst een luxeproduct? Het lijkt er alvast op. De prijzen van grondstoffen als suiker en cacao blijven maar stijgen door de klimaatverandering. Bij chocolatier Valentino in Dilbeek spreken ze van een nieuwe realiteit.

Suikers zijn op twee jaar tijd de helft duurder geworden, van zo'n 1.000 euro per ton naar 1.500 euro per ton. Voor cacao geldt hetzelfde: vijftig procent erbij, van zo'n 2.100 euro per ton naar 3.150 euro per ton.

Rob Roelandts, zaakvoerder Valentino: “De prijzen zitten nu op het hoogste niveau in 45 jaar. Zolang dat dit bedrijf bestaat, nooit gezien en het zakt ook niet. Het is een beetje een nachtmerrie aan het worden, een nieuwe realiteit. Een hele uitdaging.” Gevolg is een prijsstijging in de winkel.

Ook bij Valentino hebben ze geen glazen bol en weten ze niet wat de toekomst brengt: “We moeten positief blijven. Chocolade blijft een gewaardeerd product. Wat morgen brengt, weten we niet."

Straks meer in ons nieuws.