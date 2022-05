Burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh reageert verbolgen op de demarche van N-VA en Vernieuwing om Open VLD te wippen in het schepencollege. “Dit had ik echt niet zien aankomen. Ze hebben me in de nek geschoten”, aldus Selleslagh. Zijn partij Open Vld wijst vooral met de vinger naar schepenen Bart Laeremans en Philip Roosen.

Chris Selleslagh over machtdwissel: “Ik voel me bedrogen, een mes in de rug”

Gisteren kreeg Chris Selleslagh bezoek van schepenen Bart Laeremans en Philip Roosen met de melding dat ze coalitieakkoord gingen opblazen. “Ze vertelden nog dat het niet tegen mij was, maar eerder tegen de partij. Ik sta helemaal perplex. Ze hebben me in de nek geschoten. We zijn een coalitie aangegaan met Open VLD, N-VA en Vernieuwing met de bedoeling dit uit te doen. Dit komt ontzettend hard aan”, reageert Selleslagh.

Voorzitter van Open VLD Grimbergen Patrick Van Binst hield gisteravond in crisisberaad met de partij. “Er was wel al langer een probleem”, zegt Van Binst. “De werking met de twee tenoren van de coalititiepartners – Laeremans en Roosen - werd moeilijk. Ik heb nog overleg met Roosen gehad en daarbij werd gezegd dat we de zes jaar zouden uitdoen. Inmiddels is er een coalitiewissel. Wij voelen ons overvallen. Zij waanden zich al burgemeester en namen enkel nog beslissingen met de verkiezingen van 2024 in het achterhoofd”, aldus Van Binst.

Dat de meerderheid gestruikeld is over het dossier van de ondergrondse parking, daarover is de Open Vld het niet eens. “N-VA en Vernieuwing hebben nooit voorgesteld om het project af te blazen. Het werd wel on-hold gezet om aan de bezwaren van de burgers tegemoet te kunnen komen”, aldus Van Binst. “De valse argumenten die men verzint om deze coalitie te verantwoorden zijn in onze ogen burgemeester en eerste schepen onwaardig.”

Hoe dan ook wordt de Open Vld naar de oppositiebanken verwezen. “De nieuwe meerderheid mag er zeker van zijn dat onze partij niet stil zal blijven zitten. Het voordeel is dat onze fractieleden nu des te makkelijker het wanbeleid kunnen aankaarten, te beginnen met het rampzalige mobiliteitsbeleid”, besluit Van Binst.