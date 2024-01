'Jong geleerd is oud gedaan' denken ze bij CoderDojo in Asse. Da's een initiatief waarbij vrijwilligers vooral jongeren ondersteunen in, bijvoorbeeld, het leren programmeren en dat volledig gratis. Zaterdag blies CoderDojo Asse vijf kaarsjes uit.

CoderDojo Asse bestaat 5 jaar. Maandelijks komen kinderen en jongeren vanaf 8 jaar, samen in de bibliotheek van Asse en leren ze programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen.

Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt van ontwikkelen en programmeren een toffe leerervaring. En dit allemaal dankzij de vrijwilligers die elke maand paraat staan. CoderDojo wil aan iedereen tonen dat programmeren niet enkel voor nerds is.

Joeri De Kegel, coach CoderDojo Asse: "De kinderen kunnen gratis, want CoderDojo is en blijft gratis, ondersteuning krijgen want we geven geen les. Da's soms een misvatting. Wij helpen en begeleiden de kinderen in hun traject om de techniek en elektronica te ontdekken. Elke keer zijn er kinderen bij die je verrassen met wat ze realiseren. Is het nu een spel of een robot die ze maken of iets op de 3D printer... Het is elke keer iets verrassend."

Om de 5de verjaardag te vieren, organiseerden ze zaterdag een grote ‘CoderDojo’ op het podium van de cultuurzaal in het cultureel centrum. Aansluitend toonden de deelnemers wat ze gemaakt hebben tijdens de ‘show and tell’.

Een rerpotage krijg je in ons nieuws.