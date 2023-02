Colruyt schenkt zeven vrachtwagens met goederen aan slachtoffers van aardbevingen in Turkije en Syrië

De gebeurtenissen in Turkije en Syrië laten niemand onberoerd, ook de bedrijven Colruyt en bpost niet. In totaal zal Colruyt de komende weken zeven volle vrachtwagens schenken, goed voor meer dan 200 paletten essentiële goederen. Vanochtend werd de eerste vrachtwagen gevuld. “Als werkgever van meer dan 70 nationaliteiten is solidariteit belangrijk. Bij het horen van het vreselijke nieuws wilden we in actie komen voor de mensen en hulpverleners ter plaatse. Heel wat van onze collega’s en klanten hebben er familie en vrienden. Onze meerwaarde zit in het voorzien van essentiële producten, en die op maat van de vraag ter plaatse krijgen”, zegt Christophe Dehandschutter, algemeen directeur van OKay, die het project leidt.

Colruyt werkt voor de schenking samen met bpost. Zij hadden al transport voorzien, de Halse warenhuisketen sluit daar nu op aan. Concreet zullen luiers, babymelk, vochtige doekjes, maandverband en mondmaskers geschonken worden. “We kunnen niet passief toekijken op deze catastrofe. Het is onze plicht om actie te ondernemen”, zegt Jos Donvil van bpost Belgium. “Wij zetten al onze sterktes in voor deze hulpactie: we hebben een nationaal netwerk van postkantoren, waar iedereen in zijn buurt hulpgoederen kan binnenbrengen. En net als onze Turkse collega’s Ptt, zijn we experts in transport en logistiek. We zetten zoveel vrachtwagens in als nodig om alle goederen te verzamelen en hopen zo een verschil te maken voor de getroffen families.”