Communautair gekibbel in Kraainem

Open Vld en CD&V nemen aanstoot aan de beschuldiging in het Franstalig persbericht dat ze zich erover verheugen om door de deelname aan het kartel "het Vlaams karakter van Kraainem te kunnen intensifiëren". "Niets is minder waar, integendeel zelfs. De Vlaamse partijen wensen het Vlaamse karakter te behouden, net zoals het Franstalig karakter van onze tweetalige gemeente. We begrijpen totaal niet waarom men oproept om de waarden van alle gemeenschappen te respecteren, terwijl men in de eerste plaats de twee taalgemeenschappen lijnrecht tegenover elkaar plaatst,” aldus Luc Timmermans (CD&V). Ook Luc Schonkeren (Open VLD) vindt de houding van DéFi niet correct.

"Als er één ding is dat we geleerd hebben in achttien jaar Kraainemse gemeenteraad is het wel dat iedereen rond de faciliteiten zijn eigen verhaal schrijft, maar dat niemand weet of ze wel gelijk hebben. Kraainem kan zijn mening hier rond geven, maar zal dit nooit kunnen veranderen. De faciliteiten zijn gebetonneerd in de wet. Men moet al een tweederde meerderheid op federaal vlak gaan behalen om er nog maar aan te beginnen om ze te veranderen. Het is dus beter om zich bezig te houden met de zaken waar Kraainem op een positieve en constructieve manier iets aan kan doen,” aldus Timmermans.