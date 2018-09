"Communautaire verzoening in gevaar"

Kraainem-Unie, een onafhankelijke en tweetalige burgerbeweging die in de faciliteitengemeente Kraainem 4 gemeenteraadsleden telt, roept Vlaams minister Homans op om haar positie in verband met het taalgebruik bij het versturen van de oproepingsbrieven te versoepelen. Vorige week hadden de burgemeesters van de 6 faciliteitengemeenten in dezelfde zin al geprotesteerd.