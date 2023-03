Complimentendag op de markt in Vilvoorde: “Bedankt mama, papa, vrijwilliger, verpleger, coach,…”

Het is vandaag complimentendag. Op die dag mag je dan ook kwistig lieve woorden in het rond strooien. Wij gingen vissen naar complimentjes tijdens de markt in Vilvoorde.

Een complimentje of een schouderklopje geven, het klinkt zo gewoon en toch doen we het misschien nog te weinig. Al geldt dat niet meteen voor de Vilvoordse jeugd. Zij strooiden vanochtend kwistig met complimenten. “Ik wil een compliment geven aan mijn mama, want ik vind haar geweldig. Ze helpt mij altijd als ik daar nood aan heb en staat altijd voor mij klaar”, klinkt het. “Wij willen onze coach bedanken, want hij stimuleert ons om beter te worden in basketbal. We love you, coach!”

Niet bij iedereen is de dag al ingeburgerd. “Ik wist niet dat het vandaag complimentendag is, maar ik weet wel dat het de week van de vrijwilliger is. Dus bij deze wil alle vrijwilligers bedanken die eender waar hun best doen. Daar mag zeker een compliment aan gegeven worden.”