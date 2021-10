Compostella-tocht van Wemmelaar Dirk Vandervelden brengt 7.200 euro op

Wemmelaar Dirk Vandervelden vertrok op 10 september met de fiets vanuit Doornik. 18 dagen, 2.099km en 19.406 hoogtemeters later kwam hij aan in het Spaanse Compostella. Een avontuur dat een bedrag van 7200 euro aan sponsorgeld opleverde voor de strijd tegen de ziekte van Parkinson. Vandervelden overhandigde vanmorgen de cheque aan Dilbekenaar Ivo de Bisschop, de drijvende kracht achter de vzw Stop Parkinson.

“Soms was de tocht fysiek echt zwaar en had ik het lastig”, vertelt Vandervelden. “Op die momenten besefte ik dat ik hier zelf voor had gekozen en dat mijn inspanningen me steeds dichter bij mijn doel brachten, dat ik er mee vooruit geraakte. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte is het leven een dagelijkse strijd, waarbij hun situatie in het beste geval status quo blijft en hun symptomen min of meer onder controle gehouden kunnen worden. Dat bevestigde dat het een goede keuze was om mijn inspanningen te koppelen aan een fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte. Mijn dank gaat uit naar al wie een bijdrage deed voor mijn actie en dit mooie resultaat mee mogelijk maakte”, besluit Vandervelden. “Toch wil ik graag nog een laatste warme oproep doen om Stop Parkinson te steunen. Dat kan via de website www.stopparkinson.be of door een bijdrage te storten op het rekeningnummer BE84 0689 4046 6759. De Stop Parkinson Ride is dan wel afgesloten, maar de strijd tegen Parkinson gaat voort!”