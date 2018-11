Congo: RINGtv duikt in Belgisch koloniaal verleden

Op 8 december gaat het AfricaMusem in Tervuren opnieuw open na vijf jaar restauratie- en renovatiewerken. Naar aanleiding van die opening maakt programmamaker Tom Serkeyn de reeks ‘Congo’. In de tweede aflevering duiken we dieper in het Belgische koloniale verleden met onder meer journalist Walter Zinzen uit Sterrebeek.

Begin vorige eeuw zag koning Leopold II het toenmalige Museum van Belgisch-Kongo als een promotiemiddel om investeerders en de bevolking te overtuigen van zijn koloniale plannen. Volgens Walter Zinzen een verleden waarmee België nog lang niet in het reine is.

“Het was een bezetting van een ander land waar wij niets verloren hadden. Theo Francken zou nu zeggen: waar waren onze visa, waar waren onze verblijfsvergunningen? Die hadden wij niet, maar we zijn er met wapens naar toe getrokken en hebben het land bezet en hebben het bestuurd volgens onze normen en waarden want de anderen moeten zich altijd aanpassen, ook als ze in hun eigen land wonen. Dat vind ik verschrikkelijk en dat zouden we eindelijk eens moeten toegeven en erkennen,” zegt Zinzen in de reeks die vanavond te zien is op RINGtv.

Verder in deze aflevering laten we ook Lieven Miguel Kandolo aan het woord, de voorzitter van de Congolese jongerenvereniging Kolamela. Tot slot blikken we met ex-koloniaal Joseph Baeyens uit Teralfene terug op zijn verleden in Belgisch-Congo. Jef was in de laatste vijf jaren voor de onafhankelijkheid Territoriaal Agent. Dat is zoveel als Gewestbestuurder, politierechter én gevangenisdirecteur in één, met een heleboel personeel onder hem.