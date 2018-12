Op 8 december gaat het AfricaMusem in Tervuren opnieuw open na vijf jaar restauratie- en renovatiewerken. Naar aanleiding van die opening maakt programmamaker Tom Serkeyn de reeks ‘Congo’. In de derde aflevering vanavond passeren we langs CC Strombeek in Grimbergen, waar dekolonisatie twee maanden lang hoog op de agenda staat.

Cultuurcentrum Strombeek in Grimbergen programmeert twee maanden lang rond ‘dekolonalisatie’.De discussie rond dit thema is brandend actueel, zeker met de heropening in het verschiet van het AfricaMuseum in Tervuren. Cultuurcentrum Strombeek wil het debat over ons koloniaal verleden en onze koloniale erfenis aanzwengelen door middel van film, theater, lezingen en een tentoonstelling.