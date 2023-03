Containerdorp voor asielzoekers komt in Kampenhout

De federale regering gaat 700 extra opvangplaatsen creëren om de asielcrisis in ons land het hoofd te bieden. Dat zal onder meer gebeuren via containers. Een vierhonderdtal plekken komen in Kampenhout. Dat bevestigt de burgemeester van Kampenhout.

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de aanpak van de asielcrisis in ons land. Een van de elementen in dat akkoord is het creëren van 700 extra opvangplaatsen voor asielzoekers. Die extra opvang zou mogelijk worden gemaakt via containers van het Europese Asielagentschap. Zowat de helft daarvan komt op het terrein van de oude slipschool op het domein Hellebos in Kampenhout te staan. "We hebben nog altijd een tekort aan opvangplaatsen en blijven werken aan bijkomende plaatsen. In Kampenhout openen we een tijdelijk centrum. We doen dat in overleg met burgemeester Leaerts" , zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V).

"We gaan deze beslissing op een opbouwende en humanitaire manier benaderen, waarbij het veilige leefklimaat en de algemene rust van de burgers niet in het gedrang zullen komen", belooft burgemeester Kris Leaerts. "We voorzien een vlotte en uitvoerige informatiedoorstroming naar onze inwoners, zowel proactief als gedurende het verblijf zelf. De afspraak is dat na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum, de herbestemming tot natuurgebied versneld wordt." In het containerdorp zal plaats zijn voor een 400-tal mensen.Het Europese asielagentschap EUAA stelt containers ter beschikking. "Het zou om een gemengde groep gaan, waarvan gezinnen het grootste deel uitmaken", legt Leaerts uit. "Naast slaapcontainers zijn er ook containers voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, enzovoort. Het containerdorp zal in de eigen behoeften kunnen voorzien. Het opvangcentrum heeft een tijdelijk karakter en zou gedurende een jaar op Kampenhoutse bodem postvatten."

Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft wel een aantal voorwaarden gesteld aan de bouw van het tijdelijke containerdorp. "Er moeten eerst nog een aantal technische en juridische aspecten uitgeklaard worden vooraleer de plaatsing van de containers kan starten", zegt Leaerts.