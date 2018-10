Controles op tonnage en snelheid op Brusselsesteenweg

Volgens de stad Vilvoorde is de Brusselsesteenweg in een te slechte staat ter hoogte van de wijk Lenterik. Daarom voerde het al twee keer een snelheids- en tonnagebeperking in. Vrachtwagens mochten er niet meer rijden, ander verkeer moest zich beperken tot een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Bedrijven in de buurt waren het niet eens met de beperkingen en trokken naar de provincie. Die floot de maatregelen die de stad Vilvoorde invoerde terug. Vilvoorde vecht die beslissing aan en gaat in beroep. Ook buurgemeenten Machelen en Vilvoorde waren boos over de houding van Vilvoorde in het dossier.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte voert de tonnagebeperking van 3,5 ton weer in. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen om zo de belasting van het wegdek te beperken.

Vanaf vandaag voert de politie ook snelheidscontroles uit.