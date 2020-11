Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Mater Dei

Woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis, een deelgemeente van Pepingen, is getroffen door een corona-uitbraak. Zowat de helft van de bewoners en een kwart van het personeel testte de voorbije dagen positief op het coronavirus. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Toen enkele bewoners en personeelslden vorige week symptomen vertoonden, werd iedereen in Mater Dei getest. Met een hard verdict tot gevolg, al zijn de meeste bewoners volgens het woonzorgcentrum niet of niet ernstig ziek. Vorige week vrijdag startte Mater Dei een cohortafdeling op. Die werd de voorbije dagen stelselmatig uitgebreid. Het woonzorgcentrum krijgt ondersteuning van de eerstelijnszone Zennevallei, omliggende woonzorgcentra, het Rode Kruis en het AZ Sint-Maria in Halle. Het gaat om de eerste coronagevallen in Mater Dei, dat tot vorige week het virus buiten de muren van het woonzorgcentrum kon houden.