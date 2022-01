Coronabarometer en versoepelingen vanaf 28 januari

Het Overlegcomité bereikte een akkoord over de coronabarometer. Dat meetsysteem geeft via drie kleuren weer welke maatregelen voortaan gelden. We starten vanaf 28 januari in code rood, de meest strenge code. Toch omvat die ook versoepelingen. Zo mag de horeca haar openingsuren uitbreiden tot middernacht.