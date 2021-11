Coronabedden op intensieve zorg zijn leeg, maar AZ Jan Portaels moet andere behandelingen toch uitstellen

Momenteel zijn de bedden voor coronapatiënten op intensieve zorg in het AZ Jan Portaels leeg. Toch moet het ziekenhuis in Vilvoorde andere behandelingen uitstellen, omdat de helft van de bedden op de dienst vrijgehouden moeten worden voor covidpatiënten.

In het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde zijn momenteel tien patiënten met COVID-19 opgenomen. “Geen enkele coronapatiënt ligt op intensieve zorg. Toch moeten we van de overheid andere behandelingen uitstellen om voldoende bedden vrij te houden op de dienst”, meldt woordvoerder Helena Polfliet aan Radio 2. “Het gaat onder meer om endoscopie en ambulante zorg bij pijn. Sommige patiënten moeten daardoor bijvoorbeeld langer op de spoedafdeling blijven.”

Het ziekenhuis ziet ook personeelsleden uitvallen. “Het gaat niet alleen om mensen die besmet zijn met het virus of in quarantaine moeten. Het zorgpersoneel is na verschillende golven ook coronamoe”, legt Polfliet uit. Op intensieve zorg is tien procent van het personeel afwezig.