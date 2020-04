Coronamaatregelen verlengd tot en met 3 mei

De maatregelen van de federale overheid in strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 3 mei. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. De maatregelen blijven dus nog meer dan twee weken van kracht, iets wat te verwachten was.

De Nationale Veiligheidsraad verlengt de maatregelen omdat de strijd tegen het coronavirus nog altijd niet gestreden is. Het aantal opnames in het ziekenhuis mag dan wel in dalende lijn zijn, de druk op de ziekenhuizen en vooral Intensieve Zorgen blijft hoog en fragiel. “We hebben het virus bij het nekvel gegrepen en dat virus is moe aan het worden”, zei viroloog Steven Van Gucht vorige week. “Het is daarom belangrijk dat we de greep niet mogen loslaten.”



Die boodschap van de wetenschappers volgt de politiek nu. “Ondanks de daling van het aantal ziekenhuisopnames moeten we ons blijven inzetten in de strijd tegen het coronavirus en dus verlengen we de coronamaatregelen tot en met 3 mei”, verduidelijkt premier Sophie Wilmès. Het samenscholingsverbod blijft van kracht, de meeste winkels blijven gesloten en niet-essentiële verplaatsingen worden nog steeds niet toegelaten. “We moeten volhouden. De weg naar een normaal leven is nog lang en ligt vol stenen en valkuilen. Maar als we doorzetten, ligt de weg naar vrijheid binnen handbereik.”

De Nationale Veiligheidsraad voert wel enkele aanpassingen door die de maatregelen dragelijker moeten maken. “Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen opnieuw openen onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels”, zegt premier Wilmès. “Bewoners van rusthuizen en zorginstelling voor mensen met een handicap mogen opnieuw bezoek ontvangen. Het moet steeds om dezelfde persoon gaan, die vooraf is aangeduid en al twee weken geen ziektesymptomen vertoond.” De regel geldt ook voor mensen die alleen wonen en zich moeilijk kunnen verplaatsen. “Voor alle duidelijkheid: dit is geen versoepeling van de basisregels”, benadrukt premier Wilmès.

Volgende week wordt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad georganiseerd die meer toekomstperspectief moet bieden. “Ons doel is om een progressieve versoepeling te organiseren tegen begin mei. We bereiden ons actief voor op de overgang naar een normale situatie”, aldus de eerste minister, “maar we willen dat stap voor stap doen om te vermijden dat de epedimie opflakkert.”

Over scholen, horeca en reizen is voorlopig nog geen duidelijkheid. Het dragen van stoffen mondmaskers wordt aangeraden, maar niet verplicht, in situaties waar men onvoldoende afstand kan bewaren.