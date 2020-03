Coronavirus lokt mensen naar warenhuis

De verscherpte maatrgelen door de federale overheid heeft de inwoners van Halle-Vilvoorde naar de winkels gelokt. Dat blijkt uit foto's die de redactie doorkrijgt van kijkers uit een Colruyt-warenhuis in onze regio. "We roepen op tot kalmte, er is geen schaarste op dit moment", zegt woordvoerder van Colruyt Hanne Poppe. "De stock wordt elke dag aan de winkels aangevoerd. Mensen kunnen nog in alle rust komen winkelen."

Colruyt bevestigt dat het de voorbije dagen gevoelig drukker is geworden in de warenhuizen. "We merken inderdaad dat klanten vandaag zeer vlot de weg naar de winkel vinden. Waar vorige week vooral een meerverkoop te noteren was in producten met een langere houdbaarheid zoals conserven, rijst, pasta, wc papier en zeep, zien we nu de laatste dagen dat klanten breder gaan kopen. Dat wil zeggen dat, als ze hun boodschappen doen, van alles een beetje meer gaan kopen", zegt Hanne Poppe van Colruyt.

De Halse warenhuisketen zegt wel dat mensen nog niet speciaal naar de winkel rijden om te hamsteren. Volgens Colruyt is dat ook niet nodig. "De stock is er, ons distributiecentrum is goed bevoorraad en er is geen tekort. Onze medewerkers moeten wel keihard werken om alle rekken aangevuld te krijgen", aldus Poppe. "We bekijken hoe we medewerkers in de winkels kunnen helpen. Vorige week zijn al een honderdtal mensen uit onze centrale diensten hun collega's in de verkoop een handje gaan toesteken."

Tot slot merkt Colruyt wel een opvallende stijging van het aantal online aankopen. "De bestellingen van Collect&Go liggen 70% hoger in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Ook daar wordt hard gewerkt om alle bestellingen op tijd klaar te maken", besluit Hanne Poppe van Colruyt.

In heel wat winkels zijn de mensen aan het hamsteren geslagen. In verschillende Colruyt- en Delhaize-winkels was het vandaag veel drukker dan normaal. Gevolg waren ellenlange wachtrijen In Halle sloot de Colruyt zelfs een uur vroeger de deuren. "Er was te veel volk. Het was twee uur aanschuiven aan de kassa." Iets verderop in Alsemberg vertelde een werknemer van de Colruyt-winkel dat hij zoiets als vandaag nog nooit had meegemaakt.