Crisisoverleg in Opwijk na coronabesmettingen

De gemeente Opwijk gaf de voorbije dagen de politie al de opdracht om extra controles uit te voeren in de horeca. Zo twijfelt burgemeester Albert Beerens (Open VLD) of overal de mondmaskerplicht in cafés en restaurants opgevolgd wordt. De politie controleert ook of de vier gezinsleden die positief getest hebben op het coronavirus hun verplichte quarantaine naleven. "Ook is het vanaf vandaag verplicht om een mondmasker te dragen in alle gemeentelijke gebouwen, net als in het woonzorgcentrum. Verder worden evenementen en activiteiten extra onder de loep genomen", aldus de gemeente. Tot slot denkt Opwijk ook om een mondmaskerplicht in te voeren op de markt.