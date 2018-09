Curlingbaan Zemst groot succes

Meer dan 2.000 initiaties en een groei naar 100 curlingspelers in Vlaanderen. Dat is het resultaat van één jaar curlingbaan in Zemst. Omdat de vraag zo groot is, versterkt Curling Club Zemst de werking met enkele vaste medewerkers waardoor het aanbod in speeluren vergroot.

"We kunnen voortaan ook rekenen op vaste trainers die de curlingvaardigheden aanscherpen en er komen ook meerdere competities. Voor de teamcompetitie schreven zich al voldoende ploegen in om een eerste én tweede klasse te organiseren. Tot slot willen we vanaf dit jaar ook een jeugdwerking op poten zetten," zegt Pieter Meijlaers, bestuurder van Curling Club Zemst. Het tweede curlingseizoen in Zemst start dit weekend.