CVO Brussel start met opleiding tot biergids: "Op vraag van lambiekproducenten"

Toerisme Vlaams-Brabant en CVO Brussel starten met een opleiding tot biergids. Cursisten leren tijdens de eenjarige opleiding alles over bieren, maar leren ook hun kennis op een enthousiaste manier te brengen. De vraag naar de opleiding komt vanuit de sector zelf. "De lessen vinden plaats in het COOVI in Anderlecht, maar we trekken ook naar verschillende brouwerijen", klinkt het.