Daan vertolkt hoofdrol in Hongaarse film

Muzikant Daan uit Overijse vertolkt de hoofdrol in de Hongaarse film Éden. “Acteren is een jeugddroom die in vervulling gaat”, aldus Daan. De film gaat maandag in première op het Film Fest Gent.

De Londerzeelse filmmaakster Fien Troch tipte Daan voor de hoofdrol in Éden bij de Hongaarse regisseur. “Ze zocht een speciaal, koppig karakter”, vertelt de muzikant uit Overijse die voor het eerst in de rol van een filmpersonage kruipt, “voor haar was het een meerwaarde dat ik geen acteur was.”

Daniël Stuyven, beter bekend onder zijn artiestennaam Daan, speelt de rol van een 49-jarige half depressieve, gescheiden psychiater. “Ik heb een snelcursus acteren gevolgd in Brussel en ben bij de beste psychiaters in het land op gesprek geweest om mij in te leven in de rol”, aldus Daan.

Éden gaat maandagavond in première op het Film Fest Gent. Voor de voorstellingen van dinsdag en woensdag zijn nog tickets beschikbaar.

Hoe Daan zijn eerste ervaring op een filmset was, vertelt hij vanavond in ons nieuws.