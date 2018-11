De kans dat u vandaag aan het postkantoor voor gesloten deuren staat, is groot. De staking bij Bpost gaat haar vierde dag in. Dit keer zijn het personeel van de loketten, de centrale diensten en de callcentra aan de beurt.

De staking bij Bpost begon vorige woensdag in de sorteercentra, donderdag legden de vrachtwagenchauffeurs het werk neer en vrijdag de postbodes. Vandaag is het de beurt aan de postkantoren, centrale diensten en callcentra. De postbodes werken vandaag in principe wel, maar of er effectief veel post zal bedeeld worden, is niet duidelijk. De directie en vakbonden bij Bpost zitten vandaag opnieuw rond de tafel.