Dag van de Landbouw: "Belangrijk om hele verhaal achter land- en tuinbouw mee te geven"

Zondag is het de Dag van de Landbouw en kan je kennismaken met tal van hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven. Ook in onze regio nemen een aantal bedrijven deel door hun deuren open te stellen. Eén van hen is Planten en Potterie Van Doorslaer in Meise.

Bij Planten en Potterie Van Doorslaer verwachten ze zondag zo’n 1.000 bezoekers. Ze maken dan ook een echt event van de Dag van de Landbouw. “We organiseren rondleidingen zodat je ons bedrijf leert kennen, er zal een toogje zijn met een drankje en een hapje en we voorzien kinderanimatie. Omdat het ook Autoloze Zondag is, zullen we ook de fietsen van de kinderen die ons bezoeken versieren,” licht zaakvoerster Ella De Neve toe.

Maar ook al wie vragen heeft over het verzorgen van planten, kan zondag in Meise terecht. “We hebben vier biotelers uitgenodigd. Zo komt er een specialiste van een voedselbos, een lokale wijnbrouwer wiens wijn je kan degusteren en een appelboer komt met zijn appels. We hebben ook iemand die wijn of siroop maakt van hibiscus en daar veel over kan vertellen,” somt De Neve op. “We willen dus echt een leuke sfeer creëren rond alles wat met land- en tuinbouw te maken heeft.”

De Dag van de Landbouw is belangrijk, vindt Ella. “Zo krijgen mensen inkijk in het hele verhaal achter land- en tuinbouw. Want ze komen hier wel een plant kopen, maar uiteraard komt daar heel wat bij kijken.”